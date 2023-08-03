İşgal güçleri Batı Şeria'da 26 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Siyonist güçleri Batı Şeria'nın El Halil ve diğer bazı kentlerinde Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonları düzenledi.

İşgal güçleri, El Halil kenti ve beldelerinden 16 Filistinliyi, Kalkilya kentinde de 2'si kardeş olmak üzere 4 kişiyi gözaltına aldı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de 5 kişinin, Nablus'ta da 1 kişinin Siyonist güçler tarafından gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen işgal güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

TRT Haber