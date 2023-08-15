İşgal güçleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi şehit etti

Filistin SND haber ajansına göre, Siyonist Rejim güçleri, Eriha'nın Akbet Cebr Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Baskına engel olmak isteyen Filistinliler ile işgalci güçler arasında çıkan çatışmada, Muhammed Ribhi Nucum ve Kusay Ömer el-Velci adlı iki kişi şehit oldu.

Aksa televizyon kanalı da Eriha Hastanesi'ne kaldırılan iki kişiye yapılan kalp masajı ve tüm müdahaleleri canlı yayınladı. Yapılan tıbbi müdahalelere rağmen yaralıların kurtarılamadığı kaydedildi.

Siyonist güçlerin Akbet Cebr Kampı'na baskını sırasında Muhammed Nasır Ebu el-Asel adlı bir Filistinliyi evinde tutukladığı ifade edildi.