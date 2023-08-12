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12 Ağu 2023 18:04

Suudi Arabistan'ın Filistin'e ilk defa büyükelçi atadı

Suudi Arabistan'ın Filistin'e ilk defa büyükelçi atadı

Suudi Arabistan'ın Filistin'e atadığı ilk büyükelçi Nayif bin Bender es-Sudeyri'nin güven mektubunu Filistin makamlarına teslim ettiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Büyükelçi Sudeyri, güven mektubunu Ürdün'ün başkenti Amman'daki Filistin Büyükelçiliği'nde Filistin Özek Teşkilatı Başkanı Diplomasi Müsteşarı Mecdi el-Halidi'ye teslim etti.

Suudi Arabistan'ın Filistin'e atadığı ilk büyükelçi olan Sudeyri'nin, tam yetkili olağanüstü büyükelçi ve aynı zamanda mukim olmayan Kudüs Başkonsolosu olarak görev yapacağı belirtildi.

Güven mektubunun teslim alınması sırasında konuşan Mecdi el-Halidi, bu adımın iki kardeş halk ve ülke arasındaki bağları güçlendirmeye katkı sağlayacağını vurguladı.

Güven mektubunun Mahmud Abbas'a teslim edileceği kaydedildi.

AA

News Code 1910929

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