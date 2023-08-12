Filistin'de 24 saatte 18 direniş eylemi gerçekleştirildi

İşgal güçlerinin tüm gaddarlıklarına ve saldırgan tutumuna rağmen Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs bölgelerinde İsrail işgal güçlerine ve onların himayesi altında milis güçleri görevi gören yerleşimci çetelerine yönelik direniş eylemleri hız kesmeden devam ediyor.

Filistin Bilgi Merkezi Moati tarafından hazırlanan rapora göre, 24 saatte Filistin'in Batı Şeria ve Kudüs bölgelerinde işgal güçlerine ve yerleşimci çetelere yönelik 18 direniş eylemi gerçekleştirildi.

Bu eylemlerin başında da işgal güçlerine ve yerleşimcilere ateş etme ve yerleşimcilerin baskınlarını engelleme eylemleri yer alıyor.

Öte yandan Filistin medyası, Batı Şeria'da işgalcilere karşı ateş açma ve molotof kokteyli atma eylemlerinde artış görüldüğünü bildirdi.

2023’ün ilk yarısında işgal altındaki Filistin toprakalrında düzenlenen direniş operasyonlarında toplam 28 Siyonist asker ve yerleşimci öldü.