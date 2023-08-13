Erdoğan ülke liderleri ile ayrı ayrı görüşecek

Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Önümüzdeki süreçte Macaristan, Hindistan ve ABD'yi ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış temaslarının detayları belli oldu.

Öncelikle 20 Ağustos tarihinde bir planlama söz konusu. Erdoğan Macaristan'a gidecek. Hem bir anlamıyla da hem jest ziyareti olacak. Bu tarihte milli günü var Macaristan'ın. Erdoğan aynı gün gidecek ve aynı gün içinde ülkeye geri dönecek.

Ay sonuna doğru da belki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir temasta bulunabilir. Ağustos ayı sonu ve Eylül ayı başında bir Putin ile yüz yüze görüşme olasılığı var. Tahıl koridorunun geleceği için bu yüz yüze görüşme oldukça önemli.

Erdoğan ayrıca 9-10 Eylül tarihlerinde bu kez G-20 Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'a gidecek. Temasları sonrası Türkiye'ye dönecek.

ABD'ye kritik ziyaret

17-21 Eylül tarihlerinde ise Erdoğan, Amerika'da olacak. Orada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu düzenlenecek. Türkiye de bu kurula katılacak. Burada alınacak olan kararlar da dünya açısından oldukça önemli. Böylesi ziyaretlerde (ABD) ikili temaslar öne çıkar. BM üyesi olan diğer ülke liderleri ile ayrı ayrı görüşecek. Buna dair de planlamalar yapılmakta. Son olarak özellikle de Rusya ile temaslar dünya açısından büyük önem taşıyacak