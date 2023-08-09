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9 Ağu 2023 15:24

Esad'dan Erdoğan ile görüşme açıklaması

Esad'dan Erdoğan ile görüşme açıklaması

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile olası görüşme için "Erdoğan'ın sunduğu koşullar altında gerçekleşemez" dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze görüşme olasılığı hakkında yeni bir açıklama yaptı.

İngiltere merkezli Sky News Arabia'ya konuşan Esad, "Görüşme Erdoğan'ın sunduğu koşullar altında gerçekleşemez" dedi.

Esad, başkent Şam'da yapılan röportajda Türkiye ve Hamas ile ilişkilerin yanı sıra ABD'ye karşı tutum ve uyuşturucu madde Captagon'un Suriye'de yaygınlaşması gibi başlıklara da değindi. Esad "Uyuşturucu ticaretinden Suriye'de kaos çıkaran ülkeler sorumludur" ifadesini kullandı.

Esad, daha önce yaptığı açıklamada TSK güçleri Suriye topraklarından çekilmeden Türkiye ile normalleşmeye kapalı olduklarını söylemişti.

Kaynak: Evrensel

News Code 1910881

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