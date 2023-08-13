Rusya’yı Khanun Tayfunu vurdu

Japonya, Güney Kore ve Tayland’da yaklaşık 2 haftadır etkili olan Khanun Tayfunu bu kez Rusya’nın Primorye bölgesini vurdu. Tayfun nedeniyle görülen şiddetli yağışlar bölgede sele neden olurken; 4 bin 368 ev, 5 bin 654 arsa ve 7 apartmanın sular altında kaldı, 28 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Sel felaketinden en çok Ussuriysk ile Vladivostok şehirleri ve Spassk-Dalny kasabası etkilendi. Bölgedeki ikinci en büyük şehir olan Ussuriysk’teki selin son 10 yılın en büyüğü olduğu ve şehrin yüzde 35 ila 40'ını etkilediği belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, ülkenin Uzak Doğu’da kalan bölgesine ekip gönderildiği ve selin neden olduğu sonuçları ortadan kaldırmak için çalışmaların koordine edileceği açıklandı.

Bir insani yardım uçağı bölgeye gönderilirken, kurtarma ekiplerinin bölgeye nakledilmesinde Mil Mi-8 helikopterleri kullanıldı.Bakanlık tarafından, herhangi bir can kaybının olmadığı ve birlikleri erken göndererek daha ciddi hasarlardan kaçınıldığı ifade edildi.

Kaynak: İHA