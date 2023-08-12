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12 Ağu 2023 17:06

Güler'den Türkiye-Suriye ilişkileri açıklaması

Güler'den Türkiye-Suriye ilişkileri açıklaması

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ankara ve Şam arasında devam eden normalleşme sürecini değerlendirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler A Haber'e yaptığı açıklamada Türkiye ve Suriye arasında devam eden normalleşme sürecini değerlendirdi.

Güler'in açıklaması şu şekilde:

"Biz açıkçası Suriye'de barış istiyoruz. Suriye'de barış olması için Sayın Cumhurbaşkanımız çok samimi olarak yoğun çalışmalar yapıyor.

Bunun başlangıcı olarak da kademeli görüşmeler yapıldı. Süreç en sonunda 3'lü ve 4'lü görüşmelere dönüştü. Türkiye samimi olarak barış istiyor. Ama bizim hassasiyetlerimiz var. Sınırlarımızın ve halkımızın güvenliği sağlanmadan bizim oraları terk etmemiz düşünülemez.

Bu konuda Suriye Devlet Başkanı'nın da daha aklıselimle hareket edeceğine inanıyorum. Suriye'ye barış gelebilmesi için en önemli aşama ise Anayasanın yapılması ve insanların bunu kabul etmesi."

News Code 1910927

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