  1. Türkiye
28 Ağu 2023 09:41

Erdoğan eylülde yoğun diploması trafiği yürütecek

Erdoğan eylülde yoğun diploması trafiği yürütecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek.

TRT Haber’e göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında yoğun bir diplomasi trafiği var.

Erdoğan, 9-10 Eylül'de Hindistan'daki G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Zirve kapsamında görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel sorunlar da ele alınacak.

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap edecek

Erdoğan, 17-21 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Genel Kurul'da dünya liderlerine hitap edecek.

Erdoğan'ın İslam düşmanlığı, mültecilerin durumu, iklim değişikliği, Kıbrıs sorunu ile Rusya-Ukrayna savaşında son durum ve tahıl sevkiyatı gibi başlıklarda önemli mesajlar vermesi bekleniyor. 

News Code 1911235

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler