Bild: Rusya, Türkiye ve Katar'la yeni bir tahıl anlaşması planlıyor

Almanya'nın Bild gazetesi, 17 Temmuz itibarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilme kararı alan Rusya'nın Türkiye ve Katar'la 'üçlü bir işbirliği' için harekete geçtiğini iddia etti. 21, 23 ve 28 Temmuz ve 7-8 Ağustos tarihli yazışmalara atıfta bulunulan haberde, söz konusu yazışmalarda, 'Türkiye, Rusya ve Katar'ın ihtiyacı olan ülkelere tahıl sevkiyatı konusunda üçlü bir işbirliğini ele aldığı' iddia edildi.

Bild'in iddiasına göre, işbirliğinin temelini, tek sayfalık 'Üçlü İşbirliği Hakkında Memorandum" metni oluşturuyor. Bu metne göre, Katar tarafından ödenen ve Türkiye tarafından organize edilen işbirliği kapsamında Rusya'da üretilen tahıl öncelikle Afrika'ya ihraç edilecek. Bild, istihbarat çalışanlarının Türkiye, Rusya ve Katar arasında imzalanacağını iddia ettiği anlaşmanın hafta sonu sonuçlanabileceğini de ileri sürdü.