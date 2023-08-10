Suriye lideri İran'ın rolünü takdir etti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Birleşik Arap Emirliği (BAE) merkezli Sky News Arabia'ya bir röportaj verdi.

Esad, ülkesinde yaşanan krize değinerek, ''Bu süreçte Suriye'nin ayakta kalmasında İran ve Rusya'nın sağladığı destek önemli rol oynamıştır.'' dedi.

Beşar Esad, ''Şam dostlarını seçmesini biliyor ve Suriye'nin Rusya ve İran ile ilişkileri bunu gösteriyor.'' ifadesini kullandı.

Suriye-Türkiye ilişkileri

Erdoğan’ın sunduğu şartlar altında bir görüşmenin gerçekleşmeyeceğini belirten Esad, Türkiye hakkında şunları kaydetti:

''Türkiye komşu bir ülke ve onunla ilişkilerimizi geliştirmeye çalışmamız çok doğaldı ve gelecekte Türkiye’nin çekilmesinden sonra ilişkileri geliştirmek için farklı koşullar ortaya çıkarsa, aynı politikaya geri dönmemiz doğaldır. Komşularla iyi ilişkiler kurmaktır, bunlar ilkelerdir, gelip geçici politikalar değil.''