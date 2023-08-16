İran ile Türkmenistan, kum fırtınalarına karşı mücadelede işbirliği yapacak

İran Çevre Koruma Bakanlığı Çevre Korumadan Sorumlu Yardımcısı İrec Hişmeti, Türkmenistan Çevre Koruma Bakanı Çarygeldi Babaniyazov ile video konferans yolu ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmede iklim değişikliğinin bölge üzerindeki etkisi, özellikle de toz fırtınalarının oluşumu ele alındı.

Hişmeti, "İklim değişikliğinin bölge ülkeleri üzerindeki etkilerinden biri de vatandaşların sağlığını, ekonomik ve sosyal faaliyetlerini olumsuz etkileyen toz fırtınalarının meydana gelmesidir" dedi.

Hişmeti, İranlı uzmanlar ana toz merkezlerini belirlemek için alt bölgesel eylem planı kapsamında bazı araştırmalar yaptığını ve yapılan incelemelere göre İran'ın kuzey ve kuzeydoğu bölgelerini etkileyen merkezlerden birinin Türkmenistan'ın 10 milyon hektarlık alana sahip Karakum Çölü olduğunu söyledi.

Çevre Koruma Bakanlığı Çevre Korumadan Sorumlu Yardımcısı Hişmeti, Karakum Çölü'ndeki tozu yönetmek için İran ve Türkmenistan arasında işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.

Babaniyazov ise toz ve çölleşmeyle mücadelede bitki örtüsünün geliştirilmesinin önemine dikkat çekti ve Türkmenistan’ın çevre konularında İran ve diğer bölge ülkeleriyle işbirliğine hazır olduğunu belirtti.