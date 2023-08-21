Yozgat'ta yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı

Sivas'tan İstanbul'a seyreden Kamil Koç Turizm'e ait, A.T. yönetimindeki yolcu otobüsü, Sivas-Yozgat kara yolunun Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düştü.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Otobüste bulunan 11 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yozgat ve Sorgun ilçesindeki hastanelere kaldırılan 19 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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