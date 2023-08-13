İranlı yönetmen pandemi filmiyle Türkiye'de ödül aldı

Geçtiğimiz gece, "Shining Stars Award" ödül töreninde Babaei, "Uluslararası Alanda En Başarılı Film Yönetmeni" ödülünü alarak uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti. Ödül töreninde, Türkiye'nin tanınmış isimleri Özge Ulusoy ve Doğancan Özadlı, gecenin sunuculuğunu üstlenirken, gerçek parlayan yıldız "Perişan (Melek Gibi)" filminin yapımcısı ve yönetmeni Kambiz Babaei oldu.

Pandemi döneminin anlatımı

Yakında yayınlanacak olan "Perişan (Melek Gibi)", pandemi döneminin insanlık ve toplum üzerindeki etkilerini etkileyici bir anlatımla beyaz perdeye taşıyor. Film, sağlık çalışanlarının kahramanca çabalarını ve koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin hikayelerini yürek burkan bir şekilde anlatırken, aynı zamanda zorlu dönemde para ve güç sahiplerinin vicdansızca ilaç ve aşı kaçakçılığına nasıl bulaştığını derinlemesine ele alıyor.

Filmde İranlı oyuncular; Farhat Gaemiyan, Sorayya Ghasemi, Siavash Tahmoores, Mehdi Kushki, Linda Kiani, Sahra Asadollahi, Hamoon Seyedi ve Siavash Cheragipoor yer alıyor.