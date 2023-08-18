  1. İran
18 Ağu 2023 13:16

Tuğgeneral Aştiyani'den İran'a müdahale eden ülkelere uyarı

Tuğgeneral Aştiyani'den İran'a müdahale eden ülkelere uyarı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, İran'a müdahale eden ülkelere uyarıda bulundu.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani, bugün yaptığı bir açıklamada, savunma gücünün İran’ın gücünün bileşenlerinden biri olduğunu belirterek, düşmanların çeşitli krizler içinde ve çaresiz durumda olduğunu söyledi.

Tuğgeneral Aştiyani, “İran'ın çeşitli alanlarda ulusal bütünlüğü ve stratejik kabiliyeti ve nüfuzu var. İran’a müdahale eden ülkelere asılsız suçlamalardan ve kriz yaratmaktan kaçınmalarını tavsiye ederiz. Çünkü yaptıkları her eylemin kendilerinin zararına olacak. İran barış ve istikrarı destekler ve savaşa karşıdır” dedi.

News Code 1911035

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