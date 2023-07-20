İran ve Bolivya savunma işbirliği imzaladı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani ve Bolivya Savunma Bakanı Edmundo Novillo Aguilar'ın katılımıyla Tahran'da düzenlenen törende iki ülke arasında Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Törende konuşma yapan Tuğgeneral Aştiyani, Güney Amerika'nın oldukça stratejik bölgesi olan Latin Amerika ülkelerinin İran’ın dış politikasında özel bir öneme sahip olduğunu belirterek, “İran ve Bolivya arasındaki savunma işbirliği Güney Amerika için bir model olabilir.” dedi.

Bolivya Savunma Bakanı da İran ziyaretinin“verimli” geçtiğini söyledi ve “Ülkemizde mal ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele ve aynı zamanda sınır kontrolü alanında endişelerimiz var. İran ile bu konuların yanı sıra akademik alanda da işbirliği yapmayı umuyoruz.” ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Aştiyani, Bolivyalı mevkidaşı Aguilar ile Pazar günü yaptığı görüşmede, İran'ın Bolivya'nın savunma ekipmanı ve ileri teknoloji taleplerini karşılamaya hazır olduğunu belirtmişti.