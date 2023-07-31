İran ve Belarus savunma işbirliği imzaladı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani ve Tahran’ı ziyaret eden Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin görüştü.

Savunma Bakanı Tuğgeneral Aştiyani, özellikle Suriye, Irak, Afganistan'daki bölgesel savaşlar ve son dönemde Ukrayna kriz ardından yaşanan küresel gelişmelere değinerek, bu gelişmelerin dünyanın yeni bir geometriye ve uluslararası düzene geçişini gösterdiğini söyledi.

Tuğgeneral Aştiyani ikili savunma işbirliğine ilişkin olarak, “İki ülkenin savunma kapasitelerinin kullanılması bölgede barış, istikrar ve güvenliğin oluşmasını sağlayacaktır” dedi.

“Bölgedeki diğer ülkelerin düşüncelerine bakılmaksızın NATO'nun doğuya doğru genişlemesi, Ukrayna'daki krizin ana kaynağıdır” ifadesini kullanan Tuğgeneral Aştiyani, İran’ın, Ukrayna'daki ihtilafların barışçıl çözümüne yol açan her türlü diplomatik çabayı desteklediğini bildirdi.

Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin da İran'ın kaydettiği ilerlemeye değinerek, “Bu görüşme iki ülke için ortak hedefler doğrultusunda ilişkileri derinleştirme fırsatını artıracaktır” dedi.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasında savunma işbirliği anlaşması imzalandı.