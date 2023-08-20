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20 Ağu 2023 18:02

Yeni Büyükelçiler Reisi'ye güven mektubu sundular

Yeni Büyükelçiler Reisi'ye güven mektubu sundular

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Peru, Ekvador, Kolombiya, Angola ve Kamboçya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Peru, Ekvador, Kolombiya, Angola ve Kamboçya büyükelçileri güven mektuplarını Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye sundu.

Cumhurbaşkanı Reisi, sırasıyla Peru Büyükelçisi Cesar Augusto de las Casas Diaz, Ekvador Büyükelçisi Lourdes Puma Puma, Kolombiya Büyükelçisi Julio Aníbal Riaño Velandia, Angola Büyükelçisi Jose Gonçalves Martins Patricio ve Kamboçya Büyükelçisi Koy Kuong'u kabul etti.

Güven mektubu takdim töreninde konuşan Reisi, İran ile 5 ülke arasındaki ikili ilişkilerin her alanda artırılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Reisi, yeni büyükelçilere başarılar diledi.

News Code 1911092

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