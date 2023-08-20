Yeni Büyükelçiler Reisi'ye güven mektubu sundular

Peru, Ekvador, Kolombiya, Angola ve Kamboçya büyükelçileri güven mektuplarını Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye sundu.

Cumhurbaşkanı Reisi, sırasıyla Peru Büyükelçisi Cesar Augusto de las Casas Diaz, Ekvador Büyükelçisi Lourdes Puma Puma, Kolombiya Büyükelçisi Julio Aníbal Riaño Velandia, Angola Büyükelçisi Jose Gonçalves Martins Patricio ve Kamboçya Büyükelçisi Koy Kuong'u kabul etti.

Güven mektubu takdim töreninde konuşan Reisi, İran ile 5 ülke arasındaki ikili ilişkilerin her alanda artırılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Reisi, yeni büyükelçilere başarılar diledi.