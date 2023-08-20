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20 Ağu 2023 16:38

Cumhurbaşkanı Reisi Güney Afrika'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Reisi Güney Afrika'ya gidecek

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Güney Afrika'nın ev sahipliği yaptığı BRICS zirvesine katılmak üzere Çarşamba günü Johannesburg'a gidecek.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın resmi davetlisi olarak 15. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere önümüzdeki Çarşamba günü Johannesburg'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Reisi Johannesburg'da diğer ülke liderleri ile de bir araya gelecek.

22-24 Ağustos tarihlerinde Johannesburg'da gerçekleştirilecek olan BRICS zirvesine Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika liderleri katılacak. Etkinlikte Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yoluyla zirveye katılacak.

Daha önce Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, 23 ülkenin BRICS'e katılmak istediğini resmen beyan ettiğini söylemişti. Belarus Dışişleri Bakanlığı basın servisinde bildirdiğine göre, Minsk, Mayıs ayında BRICS üyeliği için başvurdu.

News Code 1911090

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