İnsansız savaş uçağı Kahir yakında görücüye çıkarılacak

Savunma Bakanlığı’nın bir yan kuruluşu olan İran Havacılık Endüstrileri Örgütü’nün (IAIO) Genel Müdürü General Afşin Haceferd, ''Kahir savaş uçağının insansız hava aracı versiyonu yakında görücüye çıkarılacak.'' dedi.
Haceferd ayrıca, Yasin uçağının da önümüzdeki haftalarda uçuş gerçekleştireceğini açıkladı.
Daha önce Haceferd, Kahir savaş uçağı projesinin teknolojilerde tam olgunluğa ulaştığını duyurmuştu.
Haceferd, Savunma Bakanlığı’nın nihai ürün çeşitliliği üzerinde çalıştığını belirterek, Kahir savaş uçağının insansız bir uçak olarak ortaya çıkacağını kaydetmişti.
Hava destek görevinde kullanılacak "Kahir 313" savaş uçağının prototipi 2013 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın huzurunda tanıtıldı.
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