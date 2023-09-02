İran Uluslararası İpek Yolu Turizm Kentleri Birliği'ne üye oldu

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakan Yardımcısı Ali Asger Şalbafiyan İran'ın 2023 Uluslararası İpek Yolu Turizm Kentleri Birliği'ne üye olduğu duyurdu.

Şalbafiyan, "Simnan kenti, İran'ın temsilcisi olarak bu platformun üyesidir. Bu platforma üye olmanın Simnan'ın turistik kapasitesini tanıtma fırsatını sunmuştur" dedi.

Şalbafiyan ayrıca, "İpek Yolu ülkeleri arasında turizm alanında ortak işbirliği yapılması, İpek Yolu temalı etkinliklerin düzenlenmesi, İpek Yolu ile ilgili ürünlerin üretiminde deneyimlerin paylaşılması ve İpek Yolu markasının geliştirilip tanıtılması bu birliğin temel hedeflerindendir" ifadesini kullandı.