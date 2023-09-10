İranlı komutan askeri yığınak iddiasını yalanladı

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Savunma Diplomasisi Dairesi Başkanı General Muhammed Ahadi, askeri yığınak iddiasını soran Azerbaycan merkezli APA TV muhabirine ''İran'ın Azerbaycan sınırına askeri yığınak yaptığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.'' yanıtını verdi.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan Tuğgeneral Ahadi ve beraberindeki askeri heyet, Ortak Askeri Komisyon Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'a gitmişti.
Ortak Askeri Komisyon Toplantısı iki ülkenin askeri yetkililerinin katılımıyla dün Azerbaycan Savunma Bakanlığında düzenlendi.
Toplantıda İran tarafının başkanlığını Tuğgeneral Ahadi ve Azeri tarafının başkanlığını da Zakir Hasanov yürüttü.
Ortak Askeri Komisyon Toplantısı'nda iki ülke arasındaki askeri işbirliği ve bölgedeki güncel konular masaya yatırıldı.
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