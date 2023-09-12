Putin'den Azerbaycan açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın ABD ile yaptığı askeri tatbikat üzerine Erivan yönetiminin Rusya ile bağlarını kopardığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Putin açıklamasında, "Ermeni yönetimi Prag'ta imzaladığı belge ile Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini tanıdı.

Ermenistan yönetimi 1991 tarihli sınırları tanıdıklarını açıklayarak Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu tanıdı.

Eğer Ermenistan Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini tanımış ise Karabağ'ın statüsünün tartışılmasının bir anlamı yok.karabağ'ın durumu Erivan'ın kendisi tarafından belirlendi.

Ermenistan'la hiçbir sorunumuz yok, Paşinyan'la hiçbir sorunumuz yok, onunla sürekli temas halindeyiz" dedi.

Erivan, Moskova'yı hem Ermenistan'a hem de Dağlık Karabağ bölgesindeki etnik Ermeni nüfusa karşı yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçluyor.

Kaynak: TRT Avaz