İran'dan Ermenistan-ABD askeri tatbikatına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Güney Kafkasya krizi

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki artan gerilimi değerlendiren Kenani, ''Ermenistan ve Azerbaycan yetkilileriyle temas halindeyiz. Ermeni yetkililer, Azerbyacan'ın çatışmaları yeniden başlatma olasılığına ilişkin endişelerini dile getirdiler, ancak Azerbaycanlı yetkililer bize askeri saldırı peşinde olmadıklarını söylediler.'' dedi.

Kenani, ''Kuzey komşularla olan ortak sınırların güvenliği konusunda çok hassasız ve bu bölgedeki gelişmeleri titizlikle takip etmekteyiz. Sınırlarımızda güvenlik sorunu söz konusu değil ve emin olun ki, İran sınırlarının güvenliği güçlü biçimde korunmaktadır.'' ifadesini kullandı.

Tutuklu takas anlaşması

İran ile ABD arasında sağlanan tutuklu takas anlaşmasına ilişkin Kenani, bu anlaşmanın çok yakında hayata gerçirileceğini açıkladı.

İran'dan Irak hükümetine teşekkür

Kenani, Erbain ziyaretçilerini kabul etmeleri ve misafirperverliklerinden dolayı Irak hükümetine teşekkür etti.

İran-Irak güvenlik anlaşması

İran ile Irak arasında imzalanan güvenlik anlaşması hakkında Kenani, şunları kaydetti:

''Anlaşmanın uygulanması konusunda belirlenen süre 19 Eylül 2023 tarihinde sona eriyor ve bu süre uzatılmayacak.

Bu konu Irak ve IKBY makamlarına iletildi. Irak hükümeti iyi önlemler aldığını ve taahhütlerine bağlı kaldığını vurguladı. Sayın Irak Başbakanı Sudani de geçtiğimiz günlerde olumlu açıklamalarda bulundu.''

Kenani, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Başkanı Bafel Talabani’nin İran ziyaretine de değinerek, bunun güvenlik anlaşması konusuyla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.

Avusturya'nın bakenti Viyana'da düzenlenmesi beklenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu Toplantısıyla ilgli bir soruya Kenani, ''Profesyonel ve teknik bir kuruluş olan UAEA, bazı güçler ve ülkeler tarafından diğer ülkelere baskı yapmak amacıyla kullanılmamalı ve suiistimal edilmemelidir.'' yanıtını verdi.

İran'ın Paris Büyükelçiliğine saldırı

Nasır Kenani, İran'ın Paris Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıya tepki göstererek, ''Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu bağlamda güçlü protestomuzu hem Tahran'da hem de Paris'te resmi diplomatik nota ve Fransız yetkililerle yapılan görüşmelerle ilettik.'' açıklamasını yaptı.

Ermenistan-ABD askeri tatbikatına tepki

ABD ile Ermenistan arasındaki ortak askeri tatbikata ilişkin sözcü Kenani, ''Bölgede yabancı askeri güçlerin varlığının güvenlik ve istikrarı bozacağına inanıyoruz. Bölgesel güvenliğin bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini defalarca vurguladık. ABD askeri güçleri hiçbir zaman bölgede güvenlik tesis etmeye çalışmamış, tersine istikrarsızlığı artırmıştır. Bölge ülkelerinden sınır anlaşmazlıklarını çözmek için ikili veya bölgesel mekanizmalara dikkat etmelerini bekliyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'daki UNESCO toplantısına Siyonist heyetin katılımı

Nasır Kenani, Siyonist bir heyetin UNESCO zirvesi için Suudi Arabistan'a ziyarette bulunmasını eleştirerek, ''Bu rejimin bölgesel kuruluşlara katılımı çok taraflı işbirliği hedeflerini sekteye uğratır. Bu konudaki görüşlerimizi Tahran ve Riyad'daki Suudi yetkililere açıkça dile getirdik.'' diye konuştu.