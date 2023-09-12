Taliban İran'dan elektrik anlaşmasının uzatılmasını istedi

Afganistan medyasın göre Taliban hükümetinin Enerji ve Su Bakan Vekili Abdullatif Mansur, İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan ile telefonda görüştü.

Taliban Enerji ve Su Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,bu görüşmede elektrik anlaşmasının uzatılması ve Herat vilayetinin elektrik sorunlarının çözülmesi konusu ele alındı.

Telefon görüşmesinde Afganistan'dan bir heyetin elektrik sorununa çözüm bulmak amacıyla İran'a gitmesi konusu da gündeme getirildi.

Abdullatif Mansur'un İran'dan elektrik anlaşmasının uzatılmasını talep ettiği öğrenildi.