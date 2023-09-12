  1. Ekonomi
12 Eyl 2023 17:58

Taliban İran'dan elektrik anlaşmasının uzatılmasını istedi

Taliban İran'dan elektrik anlaşmasının uzatılmasını istedi

Taliban hükümetinin Enerji ve Su Bakan Vekili Abdullatif Mansur ile İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Afganistan medyasın göre Taliban hükümetinin Enerji ve Su Bakan Vekili Abdullatif Mansur, İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan ile telefonda görüştü.

Taliban Enerji ve Su Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,bu görüşmede elektrik anlaşmasının uzatılması ve Herat vilayetinin elektrik sorunlarının çözülmesi konusu ele alındı.

Telefon görüşmesinde Afganistan'dan bir heyetin elektrik sorununa çözüm bulmak amacıyla İran'a gitmesi konusu da gündeme getirildi.

Abdullatif Mansur'un İran'dan elektrik anlaşmasının uzatılmasını talep ettiği öğrenildi.

News Code 1911528

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