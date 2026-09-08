  1. Azerbaycan
8 Eyl 2026 21:21

Azerbaycan'ın yeni büyükelçisinden Erdoğan'a güven mektubu

Azerbaycan'ın yeni büyükelçisinden Erdoğan'a güven mektubu

Azerbaycan'ın yeni büyükelçisi Reşad Aslanov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Erdoğan, Tayland Büyükelçisi Chaturont Chaiyakam’ı, İsveç Büyükelçisi Ulrika Funered’i, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov’u, Birleşik Krallık Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson’u, Kanada Büyükelçisi Marcel Lebleu’yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler, büyükelçilerin aileleri ve bazı büyükelçilik mensupları; Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra büyükelçileri ayrı ayrı kabul etti.

News ID 1938441

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