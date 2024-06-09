İstanbul'dan Urmiye'ye giden uçak Kars Havalimanı'na indi

Batı Azerbaycan Havalimanları Genel Müdürü Muhammed Ali Nail Karameliki, "Olumsuz hava koşullarından dolayı Urmiye'deki Şehit Bakıri Uluslararası Havalimanı'na inemeyen 7862 sefer sayılı uçak, rotasını Türkiye'nin alternatif havalimanı olan "Kars"a çevirdi." dedi.

Nail Karameliki, "Bu uçuşun yolcuları Kars havalimanındalar ve Türk Hava Yolları'nın açıklamasına göre bugün saat 12.30 itibarıyla söz konusu havalimanından başka bir uçuşla hareket etmeleri planlanmış olup, saat 13.30'da Urmiye'ye varacaklar." ifadelerini kullandı.

Batı Azerbaycan Havalimanları Genel Müdürü, "Urmiye Havalimanı'ndan İstanbul'a her hafta pazar ve çarşamba günleri uçuşlar gerçekleştirilirken, yurt içi uçuşlar çoğunlukla İranlı şirketlerin kapasitesi kullanılarak Tahran kalkış ve varış noktasından gerçekleştiriliyor." dedi.

Nail Karameliki, sözlerinin bir bölümünde de hava şartlarının iyileşmesi nedeniyle hacıların taşınmasında görevli olan Ata, Aseman ve İran Air'in seferlerinin zamanında gerçekleştirileceğini duyurdu.