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9 Haz 2024 20:31

İran Halı Müzesi

İran Halı Müzesi

Ülkemizde ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri olan İran Halı Müzesi başkent Tahran'daki Laleh Park'ın arkasında yer alıyor.

İran Halı Müzesi başkent Tahran'ın merkezinde Lale parkının ortasında bulunmaktadır.  Bu müze 1977 yılında yapıldı ve mimarisi ile de gözleri kamaştırdı. Müzenin dış cephesi  halı tezgahı şeklindedir.

İran Halı Müzesi'nin yapıldığı alan ise 3 bin 400 metre karedir. İki salondan oluşan müze el dokuma halılar ve kilim halılarını da içinde barındırmaktadır.

İran Halı Müzesi

Zemin katı daimi sergilerin düzenlenmesi için tasarlanan müzenin kurulmasından amacın ise  İran halısının tarihi geçmişini araştırmak, yaşadığı gelişmeleri değerlendirmek ve özellikle de el dokuma halılarının  alınmasına zemin hazırlamak olduğu söylenmelidir. Kuruluştan bu yana her yıl  yeni halılar bu koleksiyona eklenmiştir.

İran Halı Müzesi

İran Halı Müzesi'nde farklı dönemlere ait en değerli halı ve kilimler bulunmaktadır.  Yaklşaık 150 kadar, halı ve kilim türü  bu müzede sergilenmektedir. Bu eserler ise  İran'ın en önemli halı dokumacılığı merkezlerinden sayılan Kaşan, Kerman, İsfahan, Tebriz, Horasan ve Kürdistan'a  aittir. 

News ID 1917567

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