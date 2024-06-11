Erdoğan ve Özel'den kritik görüşme

Türk medyasına göre Recep Tayyip Erdoğan 18 yılın ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel merkezini ziyaret etti.

Erdoğan’ı CHP Genel Başkanı Özgür Özel kapıda karşıladı. İki lider gazetecilere poz verip, görüşmeye geçti.

Görüşme öncesinde protokol kuralları gereği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı Türk bayrağı çekildi.

Görüşmede iki liderin de farklı gündem maddeleri olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun zamandır dile getirdiği yeni anayasayı gündeme taşıması, Özel’in ise ekonomik gelişmelerle ilgili konuşması bekleniyor.