  1. Türkiye
11 Haz 2024 17:20

Erdoğan ve Özel'den kritik görüşme

Erdoğan ve Özel'den kritik görüşme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Türk medyasına göre Recep Tayyip Erdoğan 18 yılın ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel merkezini ziyaret etti.

Erdoğan’ı CHP Genel Başkanı Özgür Özel kapıda karşıladı. İki lider gazetecilere poz verip, görüşmeye geçti.

Görüşme öncesinde protokol kuralları gereği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı Türk bayrağı çekildi.

Görüşmede iki liderin de farklı gündem maddeleri olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun zamandır dile getirdiği yeni anayasayı gündeme taşıması, Özel’in ise ekonomik gelişmelerle ilgili konuşması bekleniyor.

News ID 1917639

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