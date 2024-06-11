  1. Türkiye
11 Haz 2024 08:16

Erdoğan-Özel görüşmesi bugün olacak

Erdoğan-Özel görüşmesi bugün olacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi bugün saat 16.00’da CHP Genel Merkezi'nde olacak.

TRT Haber'e göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel görüşmesine ilişkin bilgilendirme yapmıştı.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'i bugün saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'nde iadeiziyarette bulunacağını duyurmuştu.

İlk görüşme 2 Mayıs'ta gerçekleşmişti

Erdoğan ve Özel ilk görüşmelerini 2 Mayıs'ta gerçekleştirmişti. Erdoğan, Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlamıştı. Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer almıştı.

News ID 1917605

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