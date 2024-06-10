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10 Haz 2024 08:32

Erdoğan yarın Özel’i ziyaret edecek: Gündemde hangi başlıklar var?

Erdoğan yarın Özel’i ziyaret edecek: Gündemde hangi başlıklar var?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e iade-i ziyarette bulunacak. Ziyarette siyasette yumuşama ve yeni sivil anayasa çalışmalarının gündeme gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2006 yılında CHP’yi ziyaret etmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 2 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

Yarın yapılacak görüşmede; siyasette yumuşama, yeni sivil anayasa çalışmaları, Meclis gündemi, emekli ve asgari ücret zammı, gezi tutukluları, Can Atalay meselesi, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, kayyım, bazı DEM Partili belediye başkanlarının terör iltisakı, yerel yönetimlerin borç yükü, öğretmen atamalarındaki mülakat ve yeni müfredat gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

News ID 1917573

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