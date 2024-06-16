Nuri'nin serbest bırakılması Münafıklar için yeni bir yenilgi oldu

İran İnsan Hakları Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Kazım Garipabadi, 2019'da İsveç'te tutuklanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan İran vatandaşı Hamid Nuri'nin serbest bırakılması hakkında devlet televizyonuna konuştu.

Hamid Nuri'nin yasadışı olarak 5 yıl İsveç'te tutuklu bulunduğuna işaret eden Garipabadi, "Sayın Nuri hapishanede kalan bir insanın sahip olduğu tüm temel haklardan mahrum bırakılmıştı. Yaklaşık bir buçuk yıldır iddianame yayınlanmamıştı çünkü ellerinde delil yoktu." dedi.

Garipabadi, Nuri'nin ailesinin yaklaşık 2 yıldır kendisiyle hiçbir temasının olmadığını belirterek, "Bazı ülkelerin bahsettiği insan hakları iddiası budur işte!. İran İslam Cumhuriyeti'nin temel politikası yurt dışındaki tüm yurttaşların haklarını savunmaktır. Hamid Nuri davasıyla ilgili olarak, Yargı Erki'nin çeşitli birimleri, İstihbarat Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de dahil olmak üzere çeşitli kurumlarla ortaklaşa çeşitli toplantılar yapıldı." dedi.

Kazım Garipabadi şöyle devam etti: "Hamid Nuri'nin cezaevinde tutulmasına gerek olmadığı, kendisine yönelik iddia ve suçlamaların 17 binden fazla masum insanın kanını döken münafıklar grubu tarafından gündeme getirildiği hep karşı tarafa söylendi. Nuri'nin tutuklanmasının siyasi bir eylem olması nedeniyle İsveç mantıksal davranmıyordu ama sonunda çeşitli düzeylerde gerçekleşen görüşmelerden sonra, mübadele çerçevesinde Nuri'nin ailesinin yanına dönmesi konusunda anlaşmaya vardık."

Garipabadi, "Hamid Nuri ve ailesi bu süreçte çok acı çekti ve zorluklara katlandı. Biz Avrupa ülkelerinde haksız yere tutuklanan yurttaşlarımızı serbest bırakmaya çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.