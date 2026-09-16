İran'dan Almanya Başbakanı Merz'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İran'a yönelik suçlamalarına tepki gösterdi.

İran’ın "askeri bir nükleer programı olduğu iddiasını" İsrail’in uydurduğu büyük bir yalan olarak nitelendiren Bekayi, Almanya’nın suçluluk kompleksi nedeniyle bölgenin bedel ödemek zorunda kalmaması gerektiğini vurguladı.

Bekayi, İran’daki savaşın ABD-Siyonist İsrail ittifakı tarafından başlatılmasına karşın Almanya’nın bu saldırıları kınamak için gereken asgari cesareti gösteremediğini belirtti.

Almanya’nın İran hakkındaki iddialarının çarpıtılmış bir anlatıya dayandığını ifade eden Bekayi, "Almanya, kirli işlerin finansmanını üstlenip sonra da barış kahramanlığı ve ahlak bekçiliğine soyunamaz" diye konuştu.

Alman lider, ''Tahran'ın vekil güçleri finanse ettiğini ve askeri nükleer program" yürüttüğünü iddia etmişti.