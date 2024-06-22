ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı

ABD'nin Arkansas eyaletinin Fordyce kentinde silahlı bir kişi süpermarkette ateş açmaya başladı.

3 kişi hayatını kaybederken hayati tehlikesi bulunan çok sayıda kişi de yaralandı.

Güvenlik güçleri saldırgana kısa sürede müdahale etti.

Çıkan çatışmada iki polis yaralandı. Saldırgan da yaralı olarak ele geçirildi.

İsmi ya da saldırıyı neden düzenlediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Arkansas Valisi Sarah Sanders, "Hızlı bir şekilde olaya müdahale eden güvenlik güçlerimize minnettarım." diyerek saldırıyı "korkunç bir olay" olarak niteledi.