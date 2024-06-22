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22 Haz 2024 08:03

ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı

ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı

ABD’de silahlı saldırı meydana geldi. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.

ABD'nin Arkansas eyaletinin Fordyce kentinde silahlı bir kişi süpermarkette ateş açmaya başladı.

3 kişi hayatını kaybederken hayati tehlikesi bulunan çok sayıda kişi de yaralandı.

Güvenlik güçleri saldırgana kısa sürede müdahale etti.

Çıkan çatışmada iki polis yaralandı. Saldırgan da yaralı olarak ele geçirildi.

İsmi ya da saldırıyı neden düzenlediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Arkansas Valisi Sarah Sanders, "Hızlı bir şekilde olaya müdahale eden güvenlik güçlerimize minnettarım." diyerek saldırıyı "korkunç bir olay" olarak niteledi.

News ID 1917881

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