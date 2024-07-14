Devrim Muhafızları Ordusu'nun komutanları Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

Tümgeneral Selami, Hüccetülislam Hacı Sadıki, Tuğgeneral Pakpur, Tuğgeneral Kaani, Amiral Tengsiri, Tuğgeneral Hadımi, Tuğgeneral Kazımi, Tuğgeneral Süleymani ve Tuğgeneral Abıd İran’da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan konuya ilişkin olarak sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, “Devrim Muhafızları Ordusu’ndaki değerli kardeşlerimle yaptığım bugünkü görüşmede Hz. Seyyidu'ş-Şüheda’nın türbesinin mübarek bayrağını hediye olarak aldım. Dünyanın özgür insanlarının bayrağı bugün bizim omuzlarımızdadır. Bu bayrağı taşımak için Hz. Abbas (a.s) gibi adaletli, sadakatli, fedakar ve nezaketli biri olmak gerekiyor.” ifadesini kullandı.