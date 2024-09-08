Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, ülkenin kuzeyindeki Gilan eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Tuğgeneral Pakpur, son aylarda ülkenin güneydoğusunda polis karakolu ve kontrol noktalarına terör saldırılarında artış yaşandığını belirterek, ''Bu saldırılar sadece bir grup tarafından yapılmıyor, bu eylemlerin arkasında güçlü bir servis var ve bölgedeki düşman terör gruplarını kendi çıkarları için kullanmaktadır.’’ dedi.

Kara hudutlardan sızan sabotaj timlerinin arkasında Siyonist Rejim olduğunu belirten Tuğgeneral Pakpur, ''Yapılan araştırmalara göre Siyonistler sınırlarda kontrol noktalarına düzenlenen terör operasyonlarına destek veriyor.’’ ifadesini kullandı.

'Irak'la imzalanan güvenlik anlaşması büyük bir zaferdir'

Tuğgeneral Pakpur, 19 Mart 2023’te Tahran ve Bağdat arasında imzalanan, Irak’taki İran karşıtı terör örgütlerinin silahsızlandırılmasını da içeren güvenlik anlaşması hakkında, ''Irak hükümetiyle imzalanan güvenlik anlaşması İran'ın en büyük zaferiydi.'' diye konuştu.