Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Sputnik'in haberine göre; Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan'ın Kelbecer ilindeki mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan'ın bir kez daha ateşkes ihlali yaptığına dikkat çekilen açıklamada, yerel saatle 22.10’da Azerbaycan ordusuna ait Kelbecer ilindeki İstisu yerleşkesindeki mevzilere Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait mevzilerden ateş açıldığı aktarıldı.

Bakanlık, Ermenistan ordusunun ihlalinin ardından Azerbaycan birliklerinin açılan ateşe karşılık verdiğini açıkladı.

