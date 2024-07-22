AB Konseyi, Ermenistan'a askeri desteği onayladı

Destek Avrupa Barış Fonu (EPF) çerçevesinde sağlanacak. Bu, Ermenistan için bu yöndeki ilk karardır.

Amaç, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin lojistik potansiyelini güçlendirmek ve kriz ve acil durumlarda sivil halkın korunmasının iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Yardım aynı zamanda Ermenistan'ın esnekliğini artırmayı ve ülkenin gelecekte AB de dahil olmak üzere uluslararası askeri misyon ve operasyonlara olası katılımı durumunda silahlı kuvvetlerinin birlikte çalışabilirliğini hızlandırmayı amaçlıyor. Bu karar, tabur büyüklüğünde bir birlik için tamamen konuşlandırılmış bir çadır kampının kurulmasını sağlayacak.

Ermenistan medyasına göre Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Güvenlik, Ermenistan'la ikili ilişkilerimizin giderek daha önemli bir unsuru haline geliyor. Avrupa Barış Vakfı'nın bu eylemi ülkenin istikrarına daha da katkı sağlayacaktır. Dış politika ve güvenlik politikası konusundaki diyaloğumuzun daha da genişletilmesinin yanı sıra Ermenistan'ın gelecekte AB liderliğindeki misyon ve operasyonlara katılımı konusunda da ortak çıkarlarımız var." dedi.

Açıklamada "Bugün mutabakata varılan destek, AB'nin Ermenistan ile ortak değerlere dayanan ve Ermenistan ile Güney Kafkasya'da barışı, istikrarı ve refahı teşvik etmeyi amaçlayan ortaklığı çerçevesinde sağlanacaktır. AB, Ermenistan ile AB-Ermenistan Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık Anlaşmasına dayalı kapsamlı siyasi ve ekonomik ortaklığını güçlendirmeye ve ilişkimizi tüm boyutlarıyla daha da güçlendirmeye kararlıdır. Bu, Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (CSDP) dahil olmak üzere dış politika ve güvenlik politikasına ilişkin diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesini içermektedir." denildi.