İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Simon Shearcliff'in Londra hükümetinin yaptırımları delmek suçlamasıyla bir İran vatandaşı hakkındaki ABD'ye iade kararının ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.
İran vatandaşının yasadışı olarak tutuklandığı kaydedilen açıklamada, İngiltere'nin kararıyla ilgili Tahran'ın itiraz protestosunun Shearcliff'e iletildiği aktarıldı.
Dışişleri Bakanlığı'nın, rehin tutulan İran vatandaşının serbest bırakılması için diplomatik süreç başlattığı öğrenildi.
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