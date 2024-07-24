  1. Siyaset
24 Tem 2024 21:40

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Simon Shearcliff, İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Simon Shearcliff'in Londra hükümetinin yaptırımları delmek suçlamasıyla bir İran vatandaşı hakkındaki ABD'ye iade kararının ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.

İran vatandaşının yasadışı olarak tutuklandığı kaydedilen açıklamada, İngiltere'nin kararıyla ilgili Tahran'ın itiraz protestosunun Shearcliff'e iletildiği aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın, rehin tutulan İran vatandaşının serbest bırakılması için diplomatik süreç başlattığı öğrenildi.

News ID 1918772

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler