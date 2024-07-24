İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamburg İslam Merkezi (IZH) adlı derneğin İran'la ilişkili olduğu gerekçesiyle yasaklanmasının ardından Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Görüşmede Almanya'nın kararıyla ilgili Tahran'ın itiraz protestosunun Alman Büyükelçi'ye iletildiği aktarıldı.

İran'ın insan hakları temel ilkelerine aykırı olan Almanya'nın kararını kınadığı aktarıldı.

Alman Büyükelçisi'nin de Tahran'ın tutumunu Berlin'e yansıtacağını bildirdiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, Hamburg İslam Merkezi Camii Derneği'ni yasakladı. Diğer eyaletlerde de aramalar yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Federal İçişleri Bakanlığı, "Mavi Cami"yi işleten dernek olan Hamburg İslam Merkezi'ni (IZH) yasakladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre dernek, Federal Almanya Anayasası'na aykırı hareket etmekte ve antisemitik ve anti-İsrail nefret söylemleri yaymakla suçlanmaktadır. Ayrıca camii temsilcilerinin geçmişte Hamas gibi örgütlerin şiddet eylemlerini yücelttikleri ve Hizbullah gibi yasaklı örgütleri destekledikleri iddia edilmektedir.