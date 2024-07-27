İran'ın tarihi başkenti, Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edildi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Komitesi'nin Hindistan'da 46. oturumunu gerçekleştirdiği belirtildi.

Söz konusu orturumda İran'ın tarihi başkenti Hegmetane UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dahil edildiği öğrenildi.

Hegmetane veya Ekbatan eskiden Med İmparatorluğu'nun başkenti olarak geçmektedir.

Medler; ilkçağda İran’ın kuzeybatı ve batısında devlet kurmuş bir topluluktur. Şehrin eski Farsça ismi Hegmetane, antik Yunanca'da ise Ekbatana'dır.

İbn-i Sina'nın mezarı Hemedan kentinde yer alıyor.

Pers devletleri zamanında Hemedan şehri (o zamanlardaki adıyla Ektaban) İran platosunda sadece İran'ın değil, dünyanın da en eski şehirlerinden biridir.