Bugün İran’da “Tebriz Milli Günü” anılıyor

Tebriz İran'ın çeşitli siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda zengin bir tarihe sahip kentlerinden biridir.

İran tiakiviminde 5 Ağustos, Tebriz kentinin yaz turizminin tanıtılması amacıyla Tebriz Milli Günü” günü olarak anılıyor.

Dünyanın en büyük tarihi kapalı çarşısı olan Tebriz Tarihi Çarşısı ise 5 Ağustos 2010’da Dünya Mirası Listesi’nde yer aldı.

Gelin birlikte Tebriz'i tanıyalım:

'Meşrutiyet Evi'

Tarih boyu birçok medeniyeti topraklarında ağırlayan Tebriz'de turistlerin yoğun olarak ilgi gösterdiği yerlerden biri 'Tebriz Meşrutiyet Evi veya diğer ismiyle ‘Anayasa Evi’dir.

Bu yapının tarihsel dönemi Kaçar Hanedanı'na dikkat çekiyor. Konumu açısındanda Rasta kuçe'de (Motahari Caddesi) yer almıştır. Tebriz Meşrutiyet Evi, Büyük Tebriz Pazarı'nın karşısındadır.

İran’daki Meşrutiyet Devrimi sıralarında devrim yanlılarının ve liderlerin buluşma noktası olan Meşrutiyet Evi, Hacı Vali Mimar Tebrizî tarafından 1868'de inşa edilmiştir.

Sattar Han, Bakır Han, Sigat-ül İslam Tebrizi ve Hacı Mirza Ağa Farisi gibi devrimde başrol oynayan isimler; Hacı Mehdi Koozekonani desteğiyle devrim çalışmalarını ve gazete basımını bu binada gerçekleştirmiş.

İki katlı olan bu binanın birçok odası ve salonu vardır. Binanın en güzel yeri tavan penceresi ve renkli camlarla süslenmiş koridorudur.

İran’ın kültürel mirasını oluşturan eserler arasında yer alan binada, Meşrutiyet Devrimi’yle ilgili muhtelif eşyalar sergilenmektedir.

1200 metrekarelik alanı ile bu bina 1975 yılında İran’ın milli eserler listesinde kayda alındı.

Bu yapıdaki süsleme dört çeşittir. Bunlar; renkli cam, alçı süsleme, ahşap süsleme ve tuğla işçiliğidir.

Tuğla işçiliği yapının cephelerinde ve içten üst örtüde görülmektedir. Tuğlaların farklı dizilimiyle yapılmış olan süslemedir.

Renkli cam, tenabinin ve diğer mekânların kapı, pencerelerinde kullanılmıştır. Kırmızı, mavi ve yeşil renklerin kullanıldığı renkli camlar süslediği alanda bitkisel motifler oluşturacak şekilde kullanılmıştır.

Evde kullanılan diğer bir süsleme çeşidi de alçı süslemedir. Alçı süsleme evin iç mekânında tavanlarda,odalarda yer alan ocaklarda, kapı ve pencere etrafında dekoratif kemerlerde kullanılmıştır. Doğu cephede ise iç kısımda zemin kattan birinci kata kadar devam eden sütunların başlık kısımlarındaki akant yaprakları alçıyla işlenmiştir.

Yapıda dikkat çeken diğer bir süsleme öğesi ahşap süslemedir. Pano şeklinde değerlendirilen süslemeler özellikle kapı kanatlarında yapılmıştır. Kapı kanatlarında panolar içerisinde “S” ve “C” kıvrımları ve stilize bitki motifleri işlenmiştir. Ahşap işçiliğin ince işçilikle işlendiği bir diğer alan ise pencerelerdir. Pencere yüzeylerinde ahşap korkuluklar olarak düzenlenmiş olan ahşap renkli cam ile beraber evin hem içten hem dıştan süsleme programını zengin göstermesi bakımından dikkat çekmektedir.

Tebriz Çarşısı

Dünyanın en büyük kapalı çarşısı olan Tebriz Çarşısı, 2010 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

İstanbul’daki kapalı çarşı ile benzerlik gösteren çarşı, tüm kollarıyla toplam 7 kilometre uzunluğunda ve 24 kervansaraya ev sahipliği yapıyor.

Altın çağını Safevi Devleti zamanında yaşayan Tebriz, o dönem ülkenin başkenti olması nedeniyle büyük öneme sahipti. İpek Yolu’nun üzerindeki en büyük ticaret merkezlerinden biri olan Tebriz’deki bu dev çarşının bir zamanlar ne kadar kalabalık ve hareketli olduğunu hayal etmek pek de zor değil.

Günümüzde; altın ve mücevher kısmı olan Amir Çarşısı, halıcılar bölümü olan Muzafferiye ve ayakkabıcılar kısmı olan çarşı, hala büyük bir ticaret merkezi olmak özelliğini koruyor.

Halı Müzesi

Tebriz Halı Müzesi şehir merkezinde ve Saat Meydanı olarak bilinen Belediye Müzesi'nde yer almaktadır.

Tebriz Halı Müzesi'nde 110 yıl öncesine dayanan halılar, her ziyaretçinin gözlerini kamaştırıyor.

Yapımı 1941 yılında tamamlanan İran’ın en büyük halısı burada sergilenmektedir.

El-Gölü Parki

Tebriz şehrinin en önemli turistik yerlerinden olan El-Gölü parkı, tarihi ve güzelliği nedeniyle şehrin ana sembollerinden biri olarak sayılır.

El-Goli Parkı, Akkoyunlu hanedanlığı döneminde kurulmuş ve Safevi döneminde (1501-1736) Şah Goli olarak bilinen kraliyet yazlık sarayı olarak inşa edildiğinde genişletilmiştir. Şah Tahmasb tarafından yaptırılan saray, Safevi hükümdarları için av köşkü ve yazlık sığınak olarak kullanılmıştır.

Safevi hanedanının düşüşünden sonra saray terk edildi ve kompleks bakıma muhtaç hale geldi. Saray, Kaçar dönemine (1785-1925) kadar restore edilerek halka açık bir parka dönüştürüldü. Park, 20. yüzyılın başlarında halka açıldı ve o zamandan beri İran'daki en popüler eğlence ve kültür komplekslerinden biri haline geldi.

El-Goli Park, her yaştan ziyaretçi için çeşitli aktiviteler sunmaktadır. Göl, tekne gezintisi için popüler bir yerdir ve ziyaretçiler gölü keşfetmek ve güzel manzaranın tadını çıkarmak için deniz bisikletleri veya kayıklar kiralayabilirler.

Parkta ayrıca birçok oyun alanı, spor tesisi ve piknik alanı olması, onu çocuklu aileler için ideal bir yer haline getiriyor. Parkta, ziyaretçilere egzersiz yapma ve temiz havanın tadını çıkarma fırsatı veren çok sayıda yürüyüş ve koşu yolu bulunmaktadır.El-Goli Parkı'na rehberli turlarımıza katılın, size parkın tarihi ve mimarisi hakkında daha derin bir anlayışla güzel bir ziyaret sağlayın.

İran'ın en ünlü kadın şairi Pervin-i İtisami'nin evi

Çağdaş İran edebiyatının en ünlü kadın şairi Pervin-i İtisami'nin evi Tebriz'in turistik yerlerinden biri haline gelmiştir.

Tebriz’de bulunan dünyanın en güzel parke taşı

Tebriz'in Şehit Beheşti caddesindeki parke taşı dünyanın en güzel parke taşı sayılıyor.

Şehit Beheşti meydanının tasarımı ve mimarisi, Tebriz halısının dünya çapındaki şöhretine bakılarak şehrin merkezinde bir kentsel peyzaj oluşturmak amacıyla yapılmıştır.

Bu taştan halının tasarımı Tebriz'in tarihi ve enfes halılarından birinin tasarımından alınmıştır. Halının boyutları 42 metre x 29 metre olan halı 12 renkten yapılmıştır.

Bu taş halıda çok güzel ve pahalı mozaik kullanılmıştır. Tebriz'de bu taş halının bitirilmesi birkaç yıl sürmüştür.