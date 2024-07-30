Pezeşkiyan'ın yemin töreni Türk medyasında nasıl yer aldı?

İran’da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni, yerli konukların yanı sıra birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da aralarında olduğu temsilcilerin katılımıyla düzenlendi. Törene Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı.

Törende yemin ederek göreve başlayan Pezeşkiyan burada yaptığı açıklamada "İran her zaman tarihin doğru yanında yer aldı" ifadesini kullandı.

Peki Pezeikiyan'ın yemin töreni Türk basınında nasıl yer aldı?

NTV: İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yemin ederek göreve başladı

NTV haberinde şunları yazdı: İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün yemin ederek göreve başladı.

Pezeşkiyan devlet televizyonundan canlı yayınlanan törende yaptığı konuşmada “Cumhurbaşkanı olarak, Kur'an-ı Kerim ve İran halkı önünde, resmi dinin, İslam Cumhuriyeti sisteminin ve ülke anayasasının koruyucusu olacağıma yüce Allah'a yemin ederim” dedi.

Başkent Tahran'daki yemin törenine Dışişleri Bakanı Fidan da katıldı.

Türkiye Gazetesi: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yemin etti! Hakan Fidan da törene katıldı

Türkiye gazetesi haberinde "İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yemin etti! Hakan Fidan da törene katıldı" başlığını kulladı. Haberde ayrıca şunlara yer verildi: İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bugün yemin töreniyle göreve başladı. Törene Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

CNN Türk: İran'da Pezeşkiyan yemin ederek görevine başlıyor: Törene Bakan Fidan da katılıyor

Yemin törenin başladığını yazan CNN Türk de heberin devamında şunları yazdı: İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bugün yemin töreniyle göreve başlıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Tahran'daki törene katılıyor.

Aydınlık: Pezeşkiyam Meclis'te yemin etti

Pezeşkiyan Meclis'te yemin etti başlığını kullanan Pezeşkiyan şunları yazdı: İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan İslami Şura Meclisi'nde düzenlenen törende yemin etti.

İran İslam Cumhuriyeti Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf Pezeşkiyan'ın yemin töreninde konuştu.