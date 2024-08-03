Meta Diyanet'i de hedef aldı

TRt Haber'de yer alan habere göre, İran'da düzenlenen alçak suikast sonucu şehit edilen Hamas Lideri İsmail Haniye için tüm Türkiye'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

İstanbul Ayasofya Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazı, Başkanlığın sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

"Şehid İsmail Haniye gıyabi cenaze namazı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" başlığıyla paylaşılan video, Facebook tarafından yayından kaldırıldı.

Ayrıca Facebook, Başkanlığın hesabında reklam oluşturma ve canlı videolar oluşturma, arama başlatma özelliklerine kısıtlama getirdi.