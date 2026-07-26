Alamut Kalesi UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi

Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin 48. oturumunda, İran'ın "Alamut Kalesi ve Bağlı Tahkimatları" Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

Kabul edilen dosya; Alamut, Lambsar, Novizerşah, Şemskelaye, Kestinlar, Şirkuh ve İlan olmak üzere birbirine bağlı yedi tarihi kale ve savunma yapısından oluşuyor. Söz konusu savunma ağı, Doğu ve Batı Alamut vadileri ile Elburz Dağları'nın güney yamaçlarında yer alıyor.

11 ila 13. yüzyıllar arasında inşa edilen yapılar; coğrafyanın etkin kullanımı, su kaynaklarının yönetimi, ulaşım güzergâhları, savunma mimarisi ve mekânsal planlamalarıyla öne çıkıyor.

Komiteye sunulan dosyada, bu tarihi ağın yalnızca siyasi ve askeri bir merkez olmadığı, aynı zamanda dönemin önemli bilim merkezlerinden biri olduğu vurgulandı. Ünlü bilgin Nasıriddin Tûsî'nin de bu merkezle ilişkilendirildiği belirtildi.