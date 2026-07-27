İran saldırılarında yaralanan ABD askeri sayısı 624’e yükseldi

New York Times gazetesi, Pentagon verilerine dayandırdığı haberinde, İran saldırılarında yaralanan ABD askeri sayısının 624’e yükseldiğini duyurdu.

Pentagon, Pazar gününden itibaren kayıplara ilişkin verileri kategorize ederek paylaşmaya başladı. Buna göre yaralı sayıları; gerilimin yeni dalgasının başladığı 7 Temmuz tarihi ve çatışmaların başlangıcı olan Şubat ayı olmak üzere iki ayrı dönem olarak rapor ediliyor.

Konuya ilişkin New York Times’a konuşan bazı askeri kaynaklar, bu değişikliğin nedenini, ABD ile İran arasında Nisan ayında geçilen “ateşkes” sürecine bağladı.

Haberde, 7 Temmuz’dan bu yana yaralanan asker sayısının 207 olduğu, çatışmaların başından bu yana toplam yaralı sayısının ise 624’e yükseldiği belirtildi.

Yeni rakamlara göre 28 Şubat'tan bu yana toplam 18 asker öldü.

New York Times daha önce yaptığı bir haberde, Pentagon’un resmi internet sitesinde ABD’nin İran ile olan çatışmalardaki toplam ölü sayısında ani bir düşüş yaşandığına dikkat çekmişti.