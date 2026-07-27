  1. İran
27 Tem 2026 09:01

Garibabadi'den Netanyahu ve ABD'ye "UCM" tepkisi 

Garibabadi'den Netanyahu ve ABD'ye "UCM" tepkisi 

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yönelik açıklamalarına ve ABD'nin mahkemeye karşı adım atacağı yönündeki vaadine sert tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı bulunan sanık konumundaki İsrail Başbakanı, küstahça ABD Dışişleri Bakanı'nın kendisini yargılayan mahkemeye karşı harekete geçme sözü verdiğini açıklıyor. Mahkemeyi ise, Washington'un desteklediği bir savaş suçlusunu yargılamaya cesaret ettiği için 'yolsuz' olmakla suçluyorlar."

News ID 1937704

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