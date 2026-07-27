Garibabadi'den Netanyahu ve ABD'ye "UCM" tepkisi 

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı bulunan sanık konumundaki İsrail Başbakanı, küstahça ABD Dışişleri Bakanı'nın kendisini yargılayan mahkemeye karşı harekete geçme sözü verdiğini açıklıyor. Mahkemeyi ise, Washington'un desteklediği bir savaş suçlusunu yargılamaya cesaret ettiği için 'yolsuz' olmakla suçluyorlar."