1 milyon 200 bini aşkın İranlı ziyaretçi Irak'a gitti

İran Emniyet Gücü Genel Müdürü Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, bugün yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar bir milyon 200 binden fazla ziyaretçi ülkenin yedi sınır kapısından Irak'a giriş yaptı” dedi.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicrî takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yârenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir. Ehlibeyt aşıkları, Erbain günü matem ve yas tutarak sokaklara dökülmektedirler.

Irak'ta Erbain gününde yürüyüş etkinliği ve çeşitli matem merasimleri düzenleniyor.