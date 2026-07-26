Tahran'ın sığınak kapasitesi artırılıyor

Tahran Kriz Yönetimi Departmanı Başkanı Ali Nasiri, başkentin sığınak alanlarını modernize etmek amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Nasiri, “Yapılan çalışmalar sonucu Savunma Kutsal dönemi (8 yıllık İran-Irak Savaşı) sırasında inşa edilen 518 sığınak tespit edildi” dedi.

Nasiri, “Bu sığınaklardan 181’i modernizasyon çalışmalarının ardından kullanıma hazır hale getirilebilir” ifadesini kullandı.

Sığınağa dönüştürülebilecek 253 potansiyel alanın belirlendiğini anlatan Nasiri, Tahran’ın 161 mahallesinde ise henüz herhangi bir sığınak kapasitesinin bulunmadığını söyledi.

Daha önce Tahran Kriz Yönetimi Departmanı, başkentteki 82 metro istasyonunun sığınak olarak belirlendiğini açıklamıştı.

Savaş sırasında metro istasyonları, sığınak olarak kullanılmak üzere 24 saat boyunca halkın erişimine açıldı.

