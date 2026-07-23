Neden Ürdün’ün Akabe Limanı gerilimin merkezi haline geldi?

Liman kenti Akabe, son yıllarda sadece ticari bir liman olmaktan çıkmış; ABD, İsrail rejimi ve bazı Arap ülkelerinin askeri, lojistik ve ekonomik projelerinin birleşme noktası haline gelmiştir. Bu konum, Akabe’nin İran’ın stratejik hesaplamalarında, İran’a karşı yürütülen savaşın ana lojistik destek merkezlerinden biri olarak görülmesine neden olmuştur.

Akabe, Ürdün’ün tek deniz çıkışı

Akabe, Ürdün’ün tek deniz limanıdır. Temel mal ithalatı, yakıt, endüstriyel ekipman ve ülkenin ihracatının önemli bir kısmı bu liman üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bölgedeki birçok ülkenin birden fazla limana sahip olmasının aksine, Ürdün pratikte Akabe’ye bağımlıdır. Bu nedenle, bölgede yaşanacak her türlü güvenlik sorunu, Ürdün ekonomisini doğrudan etkileyebilir.

Ayrıca Akabe, Akabe Körfezi’nin kuzeyinde yer almakta olup Suudi Arabistan, Mısır ve işgal altındaki Filistin gibi üç bölgesel aktörün komşuluğunda bulunmaktadır. Bu stratejik konumu nedeniyle, tarihsel olarak Ortadoğu’nun en hassas jeopolitik noktalarından biri olmaya devam etmektedir.

Akabe’nin işgal altındaki Eilat Limanı ile komşuluğu

Akabe’nin öneminin en kritik nedenlerinden biri, Eilat Limanı ile olan çok yakın mesafesidir. Birbirine sadece birkaç kilometre uzaklıkta olan iki liman aynı operasyonel bölge içerisinde yer almaktadır.

Yemenli güçlerin saldırıları sonrası Eilat Limanı’ndaki faaliyetlerin ciddi oranda azalmasıyla birlikte, İsrail rejimi lojistik zincirinin bir kısmını Ürdün toprakları ve Akabe Limanı üzerinden sürdürmeye çalışmıştır. Akabe-Eilat kara yolu, son aylarda mal, ekipman ve bazı stratejik sevkiyatların taşınması için geriye kalan nadir rotalardan biri haline gelmiştir.

Bu perspektiften bakıldığında, Akabe’nin hedef alınması sadece bir Ürdün limanına yönelik bir saldırı değil; İsrail’in tedarik ihtiyacını karşılayan alternatif rotalardan birine baskı uygulamak anlamına gelmektedir.

Akabe: ABD’nin Ürdün’ün güneyindeki lojistik düğümü

Akabe’nin bir diğer hayati önemi ise ABD askeri altyapısının varlığından kaynaklanmaktadır. Kral Hüseyin Uluslararası Havalimanı, Akabe Askeri Havaalanı ve bu şehrin çevresindeki tesisler, son yıllarda Amerikan birliklerinin, nakliye uçaklarının, İHA’ların ve askeri teçhizatın konuşlandığı merkezler olmuştur. Bu altyapıların işgal altındaki topraklara yakınlığı, Akabe’yi bölgede ekipman transferi, hava desteği ve istihbarat görevlerinin yürütülmesi için en uygun noktalardan biri haline getirmiştir. Tahran’ın bakış açısına göre ise bu kapasite, Akabe’yi sadece bir ekonomik merkez olmaktan çıkarmış; bölgedeki Amerikan operasyonel ağının ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir.

Güvenlik algısının yıkılması

Akabe, son yıllarda Ürdün’ün en güvenli bölgelerinden biri olarak kabul ediliyordu; yoğun yabancı yatırımcı varlığı, uluslararası şirketler ve turizm merkezleri nedeniyle güvenlik tehditlerinden büyük ölçüde uzaktı.

Bu bölgenin hedef alınması, meydana gelen hasar ne kadar sınırlı olursa olsun, şu mesajı vermektedir: Olası bir savaşın genişlemesi durumunda, lojistik destek bölgeleri de potansiyel hedef dairesinin dışında kalmayacaktır. Diğer bir deyişle İran, ABD ve İsrail’in lojistik ağları için “güvenli derinlik” kavramını doğrudan sarsmaya ve bu kavramı sorgulatmaya çalışmaktadır.

Ürdün’e mesaj: Askeri altyapılara ev sahipliği yapmanın bedeli

Akabe’ye yönelik saldırı sadece İsrail veya ABD’yi hedef almıyor; aynı zamanda Ürdün hükümetine de çok net bir mesaj taşıyor. Tahran’ın perspektifine göre; bir ülkenin toprakları veya altyapısı, İran’a karşı yürütülen askeri operasyonlara hizmet ettiği sürece, o ülke İran’ın caydırıcılık denklemlerine dahil olma riskini artırmaktadır.

Bu durum, bölge ülkelerini, ABD ve İsrail rejimi ile olan askeri işbirliği seviyelerini yeniden değerlendirmeye zorlayabilir; zira bu tür işbirlikleri derinleştikçe, beraberinde getireceği güvenlik maliyetleri de katlanarak artacaktır.

Bölgesel bir jeopolitik darboğazın kontrolü

Akabe Körfezi, sadece yerel bir su yolu değildir; bu bölge, Kızıldeniz ile İsrail’in işgal altındaki toprakları ve Ürdün arasında bir bağlantı halkası işlevi görmektedir. Akabe Körfezi; Babülmendep Boğazı ve Süveyş Kanalı ile birlikte, Doğu ile Batı arasındaki deniz ticareti zincirinin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.

Bu perspektiften bakıldığında, Akabe’de yaşanacak herhangi bir güvenlik zafiyeti; deniz taşımacılığını, gemi sigorta maliyetlerini, yabancı yatırımları ve Kızıldeniz’in kuzeyindeki enerji güvenliğini doğrudan etkileyebilir. İşte bu nedenle Akabe, her zaman ABD, İsrail ve Arap ülkelerinin güvenlik hesaplamalarında basit bir ticari liman olmanın çok ötesinde stratejik bir konuma sahip olmuştur.

Sonuç olarak Akabe’nin hedef seçilmesi, Batı Asya’daki “yeni caydırıcılık coğrafyası” çerçevesinde analiz edilmelidir. Akabe; Eilat Limanı ile olan komşuluğu, bölgenin en kritik deniz darboğazlarından birinde yer alması, askeri-lojistik altyapılara ev sahipliği yapması ve Ürdün’ün transit ağındaki kilit rolü nedeniyle Batı Asya’nın en hassas jeopolitik odak noktalarından biri haline gelmiştir.

Bu bağlamda, Akabe’nin son gelişmelerin merkezine yerleşmesi; İran’ın bakış açısına göre, ülkeye karşı yürütülen askeri operasyonları destekleyen aktörlerin lojistik ve güvenlik maliyetlerini artırmaya yönelik stratejik bir hamle olarak okunmalıdır.